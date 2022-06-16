В южной Эстонии досрочно завершился первый этап обустройства границы с россией.
Об этом сообщили в ERR.
Договор на обустройство участка границы протяженностью 23,5 километра был заключен два года назад и работы планировалось завершить в 2023 году.
Однако быстрый темп строительства и благоприятные погодные условия позволили завершить проект раньше плана.
На обнародованном пограничниками видео видно защитное ограждение высотой около двух метров, укрепленное колючей проволокой. Пограничная полоса также оборудована современными системами слежения.
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Юго-восточный участок границы на всей его протяженности теперь планируют сдать в следующем году. Общая протяженность сухопутной границы Эстонии и России составляет 136 км, ее обустройство рассчитывают завершить в 2026 году.
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