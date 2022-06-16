В южной Эстонии досрочно завершился первый этап обустройства границы с россией.

Об этом сообщили в ERR.

Договор на обустройство участка границы протяженностью 23,5 километра был заключен два года назад и работы планировалось завершить в 2023 году.

Однако быстрый темп строительства и благоприятные погодные условия позволили завершить проект раньше плана.

На обнародованном пограничниками видео видно защитное ограждение высотой около двух метров, укрепленное колючей проволокой. Пограничная полоса также оборудована современными системами слежения.

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Юго-восточный участок границы на всей его протяженности теперь планируют сдать в следующем году. Общая протяженность сухопутной границы Эстонии и России составляет 136 км, ее обустройство рассчитывают завершить в 2026 году.

Отметим, ранее Польша отгородилась от Беларуси огромной стеной.

Напомним, Подоляк раскрыл, что военные готовы к освобождению юга и ждут только одного.

Как сообщала Politeka, Маляр предупредила о самом опасном оружии, которое оккупанты используют в Украине.

Также Politeka писала, что в США раскрыли огромные цифры потерь российской техники.