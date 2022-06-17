Глава штаба обороны Британии объяснил, что стратегически россия уже проиграла в войне с Украиной.

Россия уже стратегически проиграла войну против Украины. Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, сообщает "ВВС". Военный не исключает, что путин все же может достичь некоторых успехов в ближайшие недели, но для этого ему пришлось использовать 25% своей армии.

Также Радакин напомнил, что рф понесла большие потери и усилила НАТО, к которому теперь хотят присоединиться Финляндия и Швеция. "Это страшная ошибка со стороны россии. россия никогда не возьмет под свой контроль Украину", - считает Радакин.

По его словам, кремлевский диктатор владимир путин может достичь тактических успехов в ближайшие недели, но для этого ему уже пришлось использовать около 25% мощности своей армии. Такой высокой ценой рф смогла отвоевать крошечную часть украинской территории, получив при этом 50 тысяч человек убитыми или ранеными, добавил Радакин.

Он заверил, что Британия будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе поставкой большого количества оружия.

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