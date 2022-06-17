Этот месяц стал для Украины самым сложным с начала войны, однако в перспективе украинцев ждут «хорошие новости» сразу с нескольких направлений фронта.

Об этом в интервью Politeka Online рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он признал, что июнь стал самым тяжелым месяцем для украинских защитников, если не считать самые первые дни российского вторжения. При этом Арестович подчеркнул, что несмотря на потери украинские войска продолжают стоять на позициях и изматывают врага, а вот россияне уже были вынуждены отступить от Киева, Чернигов и Сум, сконцентрировав свои силы на Юге и Донбассе.

В то же время советник главы ОП отметил, что уже через 2-3 недели ситуация может измениться, причем в пользу Украины.

«Думаю, будут интересные новости на Херсонском направлении и довольно оптимистичные с Донецка и Луганска. Большой вопрос, что будет под Харьковом. И более-менее ровно и спокойно на Запорожском. А дальше все зависит от накопления оружия и боеприпасов и по мере трат российских резервов. С начала июля и дальше может быть интереснее, чем было до сих пор», - прогнозирует Арестович.

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