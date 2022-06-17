Об этом в интервью Politeka Online рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Он признал, что июнь стал самым тяжелым месяцем для украинских защитников, если не считать самые первые дни российского вторжения. При этом Арестович подчеркнул, что несмотря на потери украинские войска продолжают стоять на позициях и изматывают врага, а вот россияне уже были вынуждены отступить от Киева, Чернигов и Сум, сконцентрировав свои силы на Юге и Донбассе.
В то же время советник главы ОП отметил, что уже через 2-3 недели ситуация может измениться, причем в пользу Украины.
«Думаю, будут интересные новости на Херсонском направлении и довольно оптимистичные с Донецка и Луганска. Большой вопрос, что будет под Харьковом. И более-менее ровно и спокойно на Запорожском. А дальше все зависит от накопления оружия и боеприпасов и по мере трат российских резервов. С начала июля и дальше может быть интереснее, чем было до сих пор», - прогнозирует Арестович.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Победительница "Холостяка" Анна Богдан честно ответила, были ли ее отношения с Заливако контрактом: "Я..."
Зеленский поделился итогами визита Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса: "Наиболее эффективное оружие..."
«Они нас выдавливают»: оккупанты провели работу над ошибками и изменили тактику
Ежедневные потери ВСУ значительно выросли: названа новая цифра
Напомним, Борис Джонсон с тайным визитом снова в Киеве.
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился выступлением на российском экономическом форуме.
Также Politeka писала, что Запад оснащает Украину, насколько критично ВСУ не хватает оружия.