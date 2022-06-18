Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от ордена Александра Невского, которым его хотели наградить российские власти. Случилось это 17 июня на Петербургском экономическом форуме. Об этом сообщил казахстанский политолог Ербол Едилов, ссылаясь на несколько источников.

Едилов отметил, что глава Казахстана поблагодарил за оказанную честь. Он принял решение до завершения его президентских полномочий не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды. По этой же причине во время недавнего визита в Бишкек президент отказался от высшего киргизского ордена "Манас" первой ступени, – добавил политолог.

Отметим, ранее сообщалось, что президент Казахстана, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнул, что не признает квазиреспублики "Л/ДНР" на Донбассе. Токаев заявил об этом в присутствии президента россии путина. Он также отметил, что в Казахстане раздаются разные мнения о войне в Украине.

Напомним, "Они хотят принудить...": Арестович заговорил о реальной позиции стран Запада в отношении россии.

Как сообщала Politeka, Арахамия поехал в США и неожиданно заговорил о мирных переговорах с россией: "Проведем операцию по...".

Также Politeka писала, что Как и в Сирии: оккупанты загнали украинцев в ловушку, разведка раскрыла реальную ситуацию в Северодонецке.