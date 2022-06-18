Речь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на форуме в Петербурге вызвала шквал истеричных заявлений со стороны кремлевских холуев.

Одно из таких заявлений прокомментировал военный аналитик Александр Коваленко.

"Внезапно, цепная собачонка путина рамзан каДыров заявил, что он недоволен ОДКБ. Мол, путин спас Казахстан, а Казахстан не помогает россии в войне против Украины. путин “спас” Армению от Азербайджана, а армяне не помогают россии в войне против Украины.

Я вот только не понял, не каДырка ли недавно говорила, что они Варшаву за 6 секунд возьмут и скоро в Украине все будет по другому, очень жёстко? Опять жиробас надулся и обосрался?

А вообще, никто лучше каДырки, конечно же, против россии и путина не сможет настроить тех немногих, кто пока удерживается от комментариев по поводу позорной войны россии в Украине. Но, чую, скоро и они скажут своё слово", - пишет Коваленко в своем блоге.

Напомним, лидер Казахстана Токаев публично унизил путина у него в гостях: "ДНР" и "ЛНР" не будут признаны.

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