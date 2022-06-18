В ближайшее время Польша может обезопасить небо над своей границей и западной частью Украины.

Польша может в ближайшее время закрыть небо над западной Украиной. Об этом заявил экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей, передают польские СМИ.

Небо над западной Украиной может закрыть Варшава, если оккупанты продолжат атаковать ракетами большой дальности приграничные районы Польши с нашим государством.

"Если россия не перестанет атаковать нашу границу ракетами большой дальности, то со дня на день мы введем противоракетную защиту над Западной Украиной", - заявил Козей.

Отметим, что с самого начала полномасштабного вторжения россии Украина просила НАТО закрыть небо над Украиной и обезопасить нашу страну от российских ракет дальнего поражения. Однако, лидеры надо отказались это делать, чтобы не втягиваться в войну, которую россия развязала в Украине. За время боевых действий российская армия выпустила по украинских городах около двух тысяч ракет, которые принесли человеческие жертвы и масштабные разрушения инфраструктуры.

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