Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в вечернем эфире у Марка Фейгина рассказал, как западные санкции работают на уничтожение российской экономики. По словам спикера, хоть это процесс медленный, однако результаты очень скоро станут заметны.

"Есть два вида санкций, которые очень тяжело проходят – транспортные и энергетические. Комиссия Ермака-Макфола отчиталась, что уже 40% запланированных санкций в деле. Это все работает как накопление потерь на линии фронта – постепенно, каждый день количество незаметно, а потом оно переходит в качество и ломает спину верблюду", – рассказал Арестович.

Кроме того, советник главы ОП отметил, что "золотой запас" российской армии знатно потрепало, некоторые бригады и подразделения уничтожены на 70-80%. Особенно сильно досталось десанту и части спецназа:

"ВДВ повышибало "золотой запас", т.е. это звено командир батальона – штаба – бригады. То есть это наиболее подготовленные специалисты в расцвете сил. Комбаты. И вот его повышибали очень сильно, вплоть до полной гибели командования полков, бригад и батальонов. Потери – колоссальные", - рассказал Арестович.

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