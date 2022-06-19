ВСУ наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 19 июня.

На Северодонецком направлении оккупанты осуществляют обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка, также наносят авиаудары.

С целью корректировки огня в районе Северодонецка враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БпЛА “Орлан-10”. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над этим городом.

Неподалеку от Рубежного враг безуспешно пытался провести разведку боем. Также сообщается, что наши подразделения отбили штурм в районе населенного пункта Тошковка, противник отошел и проводит перегруппировку.

Сейчас враг ведет штурмовые действия в направлении Орехово - Горное, боевые действия продолжаются. Штурм в направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое украинские защитники успешно отбили.

С целью разоблачения огневых позиций сил обороны, российские штурмовые группы пытаются вести разведку боем в направлении Нырково – Николаевка, боевые действия продолжаются. Попытку продвижения в направлении Врубовка-Николаевка наши воины остановили точным огнем, противник отошел.

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