Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 19 июня.
На Северодонецком направлении оккупанты осуществляют обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка, также наносят авиаудары.
С целью корректировки огня в районе Северодонецка враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БпЛА “Орлан-10”. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над этим городом.
Неподалеку от Рубежного враг безуспешно пытался провести разведку боем. Также сообщается, что наши подразделения отбили штурм в районе населенного пункта Тошковка, противник отошел и проводит перегруппировку.
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Сейчас враг ведет штурмовые действия в направлении Орехово - Горное, боевые действия продолжаются. Штурм в направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое украинские защитники успешно отбили.
С целью разоблачения огневых позиций сил обороны, российские штурмовые группы пытаются вести разведку боем в направлении Нырково – Николаевка, боевые действия продолжаются. Попытку продвижения в направлении Врубовка-Николаевка наши воины остановили точным огнем, противник отошел.
Напомним, Польша собирается закрыть небо над Западной Украиной.
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