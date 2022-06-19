Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал политику своей предшественницы Ангелы Меркель в отношениях с россией, ее позицию по Украине и НАТО в 2008 году.

Отмечается, что Шольц в целом защищал политику примирения Меркель с россией.

"Попытка примирения никогда не может быть ошибочной, как и попытка мирно уживаться. Я вижу себя рядом со своей предшественницей", – объяснил он.

Канцлер также поддержал решение Меркель в 2008 году выступить против процесса вступления Украины в НАТО.

"Критериям вступления в НАТО должна соответствовать любая страна, желающая вступить в Альянс. Вступление Украины в НАТО не стояло на повестке дня. Об этом знали все, в том числе и президент россии, кстати. Поэтому тем более абсурдно, что путин оправдывал свою атаку на Украину в том числе и тем, что в какой-то момент Украина может как-то вдруг там оказаться", – сказал Шольц.

При этом Шольц раскритиковал энергетическую политику Меркель.

"Было ошибкой то, что мы слишком сконцентрировали наши энергопоставки из россии, не построив необходимой инфраструктуры, чтобы мы могли быстро изменить курс, если произойдет самое худшее", – сказал он.

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