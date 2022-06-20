«У россиян есть преимущество, потому что украинцы поставили себя в оборонительную позицию и бои ведутся в местах, где атакует россия».

Об этом заявил полковник британской армии в отставке, эксперт по вопросам безопасности и обороны Глен Грант в интервью «Еспресо».

По его словам, россияне имеют преимущество в Луганской и Донецкой областях и действительно верят, что могут победить.

"На юго-востоке они смогли оккупировать Херсонщину и подойти к Николаеву. Это дало им возможность контролировать канал из Херсона в Крым. Это же одна из целей Путина – подать воду в Крым. Если посмотреть с позиции украинской армии, то там тоже скажут, что хорошо держатся», - отметил Грант, пояснив, что украинцам необходимо менять подходы к боевым действиям и не пытаться победить россию "русским методом", один на один.

«А начать маневрировать, не бояться отходить там, где это необходимо, пытаться обойти россиян, зайти в тыл и создать для них другую военную ситуацию. Это большой вызов и сложно реализовать, особенно если министерство и генеральный штаб думают, что им нужно иметь много тяжелого вооружения, прежде чем перейти к этому», - поснил полковник в отставке.

По словам Глена Гранта, если воевать с рф один на один, украинцам понадобится такое же количество артиллерии, как у русских.

«Если же рассматривать поле боя с точки зрения маневра, то нужно гораздо меньше артиллерии, чтобы можно было поставить ее в одном месте и создать неожиданность, создать концентрацию в одном месте. Сейчас это подвергается сомнениям. Старой тактикой Россию не победить. Они всегда могут противопоставить больше, чем у вас есть. У них всегда будет больше "пушечного мяса", больше артиллерии», - уверен Грант.

Полковник отмечает, что бой должен стать другим и основываться на неожиданности и концентрации сил.

«Ибо пока вы будете на позиции "один на один" это гарантированный путь к поражению. Ибо таким образом они могут продолжать вечно, подвозя солдат и артиллерию на линию фронта. Следовательно, они могут действовать гораздо дольше, чем может позволить себе Украина», - подчеркнул Грант.

Напомним, ВСУ приближаются к Херсону.

Также сообщалось, на каком направлении украинские защитники перешли в наступление.

Тем временем стало известно о взрывах в оккупированном Енакиево Донецкой области, в котором родился Янукович.