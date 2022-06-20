Из-за изоляции путина и начались активные разговоры о смене власти, он уже давно стал заложником системы власти в рф.

Чем больше точится разговоров о болезни президента рф, тем больше в Кремле пытаются выпендриться и решить, кто заменит на посту владимира путина. При этом путин уже давно не контролирует рф. Об этом рассказал политолог Павел Лузин в интервью на канале "Украина 24".

В частности Павел Лузин отметил, что путин за два с лишним года абсолютно изолировался от текущего управления россией и его изоляция стала достаточно заметной сейчас.

"Путин решает что-то во внешнеполитической сфере. Например, вопрос войны решал он не один – с этими генералами, ФСО, ФСБ. Он отказался от управления дал его им, отталкивался: "Решайте это без меня, а если будут острые конфликты, то прибегите ко мне – я уже чего-нибудь разрешу". Это значит, что он в полной мере систему не контролирует. Он такой же заложник этой системы власти", – пояснил эксперт.

Политолог пояснил, что из-за изоляции путина и начались активные разговоры о смене власти. Но на самом деле вопрос о том, кто будет преемником, стоит уже очень давно – около 10 лет.

"Элите важно сохранить баланс, а его сохранять все сложнее. Они же испугались в 2010 году вот этих "модернизационных" начинаний Дмитрия Медведева, в 2011 году в ножки бросились упрашивать о рокировочке, ведь стало понятно: если проводить политическую и экономическую модернизацию, то кого-то придется от власти "отрезать", а заодно – и от богатства. А если это сделать, то будет много недовольных в рф", - отметил Павел Лузин.

Напомним, что британский полковник, предсказавший нападение рф, сказал, сколько может продолжаться война.

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