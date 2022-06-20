Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
Об этом в понедельник, 20 июня, заявил глава пресслужбы венгерского премьера Берталан Хаваши.
В то же время Орбан считает, что такой же статус надо предоставить Грузии и Боснии и Герцоговине.
Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин заявила, что страны Евросоюза имеют полное согласие относительно предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
ВСУ потеряли контроль: оккупанты захватили еще один населенный пункт и готовятся к прорыву
Купались дети: снаряд оккупантов взорвался в водоеме, детали несчастья
Самолеты оккупантов уничтожают дома украинцев парами: где сейчас идут ожесточенные бои
В Петербурге обстреляли "статую путина", момент попал на видео: "Вот она - народная любовь"
Напомним, что британский полковник, предсказавший нападение рф, сказал, сколько может продолжаться война.
Как сообщала Politeka, Кремль поставил два задания перед Лукашенко.
Также Politeka писала, что россияне несут огромные потери в Украине, кого чаще ликвидируют из путинской армии.