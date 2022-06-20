Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Об этом в понедельник, 20 июня, заявил глава пресслужбы венгерского премьера Берталан Хаваши.

В то же время Орбан считает, что такой же статус надо предоставить Грузии и Боснии и Герцоговине.

Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин заявила, что страны Евросоюза имеют полное согласие относительно предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

Напомним, что британский полковник, предсказавший нападение рф, сказал, сколько может продолжаться война.

Как сообщала Politeka, Кремль поставил два задания перед Лукашенко.

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