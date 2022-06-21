Оккупационные войска не могут возобновить атаку на Киев, например, не используя белорусские войска.

Об этом заявил полковник британской армии в отставке, эксперт по вопросам безопасности и обороны Глен Грант в интервью «Еспресо».

Отметим, Глен Грант в январе заявлял, что россияне будут наступать с нескольких направлений и советовал президенту Владимириу Зеленскому готовиться отбивать нападение всеми средствами.

Так, оценивая угрозу нового наступления на Киев, Харьков и другие крупные города, полковник отметил, что для повсеместной атаки у россиян недостаточно войск.

«Они не могут возобновить атаку на Киев, например, не используя белорусские войска. Они отняли свои силы оттуда. Харьков. Там войска были отброшены на границу и пытаются давить снова, однако пока они не достаточно сильны, чтобы взять Харьков, это точно», - заверил Грант, добавив, что враг может подойти к Харькову и обстреливать город из артиллерии, но «взять» его не сможет.

Что касается Запорожье, то, по словам британского полковника, захватить его быстро не получится.

«Они не слишком сильны на юге. Они будут пытаться удержать юг и скорее обороняться, чем атаковать. Ибо каждый раз, когда они там пытаются идти вперед, возникает проблема поставок, проблема сдерживания по всей линии», - пояснил Глен Грант, добавив, что сейчас россияне сконцентрированы вокруг Луганска, где пытаются сдержать, оцепить и убить как можно больше украинских солдат.

Если у врага получится достичь успеха на Луганщине, он действительно может двинуть на Харьков, Сумы или даже Киев, но не сейчас.

«Сейчас у них много работы на севере Луганщины. Поэтому я не вижу, где еще сейчас что-то может случиться», - отметил Глен Грант.

Напомним, оккупанты потерпели новое поражение, продолжать войну им нет смысла.

Также сообщалось, что ВСУ приближаются к Херсону, эксперт назвал вероятные сроки освобождения.

Кроме того Politeka.net писала, что на одном из направлений войска ВСУ перешли к наступательнім действиям.