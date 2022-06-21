Об этом заявил полковник британской армии в отставке, эксперт по вопросам безопасности и обороны Глен Грант в интервью «Еспресо».
Отметим, Глен Грант в январе заявлял, что россияне будут наступать с нескольких направлений и советовал президенту Владимириу Зеленскому готовиться отбивать нападение всеми средствами.
Так, оценивая угрозу нового наступления на Киев, Харьков и другие крупные города, полковник отметил, что для повсеместной атаки у россиян недостаточно войск.
«Они не могут возобновить атаку на Киев, например, не используя белорусские войска. Они отняли свои силы оттуда. Харьков. Там войска были отброшены на границу и пытаются давить снова, однако пока они не достаточно сильны, чтобы взять Харьков, это точно», - заверил Грант, добавив, что враг может подойти к Харькову и обстреливать город из артиллерии, но «взять» его не сможет.
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Что касается Запорожье, то, по словам британского полковника, захватить его быстро не получится.
«Они не слишком сильны на юге. Они будут пытаться удержать юг и скорее обороняться, чем атаковать. Ибо каждый раз, когда они там пытаются идти вперед, возникает проблема поставок, проблема сдерживания по всей линии», - пояснил Глен Грант, добавив, что сейчас россияне сконцентрированы вокруг Луганска, где пытаются сдержать, оцепить и убить как можно больше украинских солдат.
Если у врага получится достичь успеха на Луганщине, он действительно может двинуть на Харьков, Сумы или даже Киев, но не сейчас.
«Сейчас у них много работы на севере Луганщины. Поэтому я не вижу, где еще сейчас что-то может случиться», - отметил Глен Грант.
Напомним, оккупанты потерпели новое поражение, продолжать войну им нет смысла.
Также сообщалось, что ВСУ приближаются к Херсону, эксперт назвал вероятные сроки освобождения.
Кроме того Politeka.net писала, что на одном из направлений войска ВСУ перешли к наступательнім действиям.