"Многие политики на Западе (Джонсон, например) выразили мнение, что война продлится еще долго, возможно годы, и Западу вместе с Украиной нужно быть готовым именно к такой войне. Это довольно странный поворот сюжета".

Об этом, как сообщает Politeka.net, в своем Facebook пишет бывший заместитель председателя российского правительства Альфред Кох, анализируя ситуацию как на боевом фронте, так и на дипломатическом.

Кох напомнит, что к этому времени западные эксперты уже успели убедить украинцев, что силы Путина на исходе, его военная промышленность из-за санкций не способна обеспечить потребности существующей армии, а резервы боеприпасов России не являются бесконечными.

«Они также убедили нас, что без всеобщей мобилизации Путину будет трудно удерживать необходимое количество войск, и он не объявит всеобщую мобилизацию из-за опасения социального взрыва», - напомнил Кох мнение многих экспертов.

"Три месяца нам рассказывали, что у Путина есть ресурсы на войну только девять месяцев, а следовательно и война... раз, два, три, четыре... закончится самое позднее в конце ноября, ну и к краю - к Новому году. А потом раз и на годы...», - отмечает Кох резкую «смену обуви» экпертов.

Также он отмечает, что все, кто был в Москве и Петербурге в один голос говорят, что на улицах этих городов нет кризиса и особенно войны. Мол, все магазины и рестораны открыты, люди наслаждаются хорошей летней погодой, города по вечерам яркие и хорошо освещаются, а киоски завалены товаром.

«И пока люди не почувствуют на собственной шкуре тяготы войны, пока не воспринимают войну как нечто далекое и не происходит на самом деле, война воспринимается ими в режиме футбольного матча, в котором они болеют за "наших". Но когда они почувствуют эти тяготы? Трудно сказать. Российская экономика имеет огромную инерцию, и ее частный сектор, который предоставляет стране услуги и продукты, также чрезвычайно адаптирован. Плюс несмотря на все санкции (а может и благодаря им) цены на нефть и газ сейчас очень хорошие и все это говорит о том, что Россия еще может долго катиться и жизнь будет ухудшаться очень медленно, почти незаметно...",- убежден Кох.

Но, отмечает Альфред Кох, Украина все равно победит и враг будет разбит.

"Нет, я не вижу сценария долгой войны до момента, когда русские восстанут против Путина и войны, которую он развязал. Но что я вижу? Вижу, это простой и понятный план. Запад предоставляет Украине много нового и эффективного оружия. А Украина просто выгоняет агрессора со своей территории, при этом стараясь нанести ему максимальный ущерб, чтобы ослабить его...", - уверен Кох, добавляя, что Украине просто нужно дать много хорошего оружия, а все остальное она сделает сама.

Также Кох отметил, что нужно время для изготовления большого количества оружия и для того, чтобы бойцы научились им пользоваться, «но это точно - не годы».

"И насколько я могу сказать, именно такой план сейчас реализовывается. Не так быстро, как хотелось бы, но и не так медленно, как пишут разные кликуши и паникеры", - уверен Альфред Кох.

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