Его заявления и обещания были чересчур и для самого путина, и для соперников на пост президента рф.

Недавние громки заявления российского политика сергея кириенко об аннексии украинских территорий свидетельствуют о борьбе внутри Кремля за "место" путина. Такое мнение озвучил российский оппозиционер, политолог и публицист Андрей Пионтковский на канале "Україна 24".

По словам Пионтковского, Кириенко повел жесткую линию типа "мы уничтожим Украину", "мы все присоединим", но при этом очень увлекся подчеркиванием своего "я". Всему городу и миру он заявил, что лично возглавляет процесс присоединения и через 10 лет будет так же стоять на этих позициях. Он явно подсиживает путина и хочет кресло президента рф.

"Фактически это читалось так: даже, когда вы сдохните, дорогой Владимир Владимирович, я продолжу ваш курс как верный путинец", – объяснил политолог.

Также Андрей Пионтковский добавил, что это было чересчур и для путина, и для соперников, потому статью российского политика сергея кириенко об аннексии украинских территорий быстро удалили со всех ресурсов рф.

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