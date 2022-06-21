В Казахстане ответили кремлевской марионетке кадырову, который нелицеприятно высказывался о казахах.

Активист и общественник Арман Шораев выразил надежду, что Кадыров "больше не откроет свой рот" в отношении Казахстана.

"Мы уже уже увидели, как ты "за 2 дня" взял Киев. Кто ты такой? С какого перепуга ты решил, что имеешь право наезжать на казахов? Ты спроси у своих старейшин, которые выросли на нашей земле, и вообще, физически выжили, благодаря казахам и священной казахской земле.

Я надеюсь, ты больше свой рот не будешь открывать в отношении моей страны и моей национальности", - заявил Шораев.

Напомним, что россияне несут огромные потери в Украине, кого чаще ликвидируют из путинской армии.

Как сообщала Politeka, Кремль мешает своей армии в Украине, выяснились детали.

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