В Казахстане ответили кремлевской марионетке кадырову, который нелицеприятно высказывался о казахах.
Активист и общественник Арман Шораев выразил надежду, что Кадыров "больше не откроет свой рот" в отношении Казахстана.
"Мы уже уже увидели, как ты "за 2 дня" взял Киев. Кто ты такой? С какого перепуга ты решил, что имеешь право наезжать на казахов? Ты спроси у своих старейшин, которые выросли на нашей земле, и вообще, физически выжили, благодаря казахам и священной казахской земле.
Я надеюсь, ты больше свой рот не будешь открывать в отношении моей страны и моей национальности", - заявил Шораев.
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Напомним, что россияне несут огромные потери в Украине, кого чаще ликвидируют из путинской армии.
Как сообщала Politeka, Кремль мешает своей армии в Украине, выяснились детали.
Также Politeka писала, что ВСУ успешно наступают, оккупанты вынуждены усилить позиции.