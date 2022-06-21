Белорусский лидер александр лукашенко после совещания по вопросам сельского хозяйства устроил обед с чиновниками и посадил своего шпица Умку на стол.

Пес удобно расположился среди блюд, приборов и тарелок, а гости не осмелились даже видом показать свое недовольство, пишет Politeka.net.

Впрочем, на неподобающее поведение Лукашенко обратили внимание в Сети. Так, обед с собакой на столе назвали «показательным унижением холопов» и отсутствием собственного достоинства.

«Как-будто это было впервые», «Иногда не до этикета», «Бааарин», «Уже не в первый раз наблюдаю эту картинку», «Ножичек в правой руке, вилочка в левой. Этикет разбивается лакейством перед барином. Холуям и собачье дерьмо за цукерку сойдёт», «Собака на столе?)))) это ж каким...... надо быть, чтобы такое терпеть?», «Отличная проверка на слепое повиновение», - отмечают в Сети.

Отметим, что шпиц Лукашенко действительно не впервый раз становится объектом обсуждения, как в СМИ, так и в соцсетях. Так, во время одного из интервью хозяина Умка таже бегал по столу и всех присутствующих это, казалось, устраивало.

Тем временем стало известно, что Беларусь сосредоточила у границ Украины около 4 тысяч военных, Россия может быстро перекинуть в Беларусь свои войска и подготовить новое наступление

Об в эфире телемарафона заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

"Вполне возможен вариант, что россияне могут быстро перекинуть на территорию Беларуси дополнительные резервы и возможно подготовить наступление", - сообщил он.

Также сообщалось, что россия может напасть на еще одну страну.

Также сообщалось, что полковник, предсказавший вторжение рф, оценил угрозу Киеву, Харькову и Запорожью.