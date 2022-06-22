Одна из ракет, которую ночью рашисты запускали по Харькову, взорвалась в небе Белгорода.

Соответствующее видео, как пишет Politeka.net, появилось в телеграм-каналах. Его также опубликовал известный украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.

Между тем Генштаб ВСУ сообщил, что в приграничных районах Брянской и Курской областей враг, с целью демонстрации присутствия, удерживает до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск.

Также сообщается, что на Харьковском направлении враг ведет воздушную разведку с целью выявления мест дислокации наших войск. Агрессор проводил интенсивные артиллерийские обстрелы украинских позиций вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля.

Кроме того, враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Украинка, Петровка, Шевелевка, Базалеевка и Прудянка.

Напомним, что 21 июня в Харькове в результате вражеских обстрелов 15 человек погибли. 16 - ранены.

Вечером российские оккупанты обстреляли Чугуевскую общину. По предварительным данным, 6 погибших, 4 раненых.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с военной точки зрения обстрелы жилых кварталов Харькова не имеют никакого значения. Однако россия явно выбрала в качестве аргумента принцип "стреляем только потому, что можем".

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