Соответствующее видео, как пишет Politeka.net, появилось в телеграм-каналах. Его также опубликовал известный украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.
Между тем Генштаб ВСУ сообщил, что в приграничных районах Брянской и Курской областей враг, с целью демонстрации присутствия, удерживает до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск.
Также сообщается, что на Харьковском направлении враг ведет воздушную разведку с целью выявления мест дислокации наших войск. Агрессор проводил интенсивные артиллерийские обстрелы украинских позиций вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля.
Кроме того, враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Украинка, Петровка, Шевелевка, Базалеевка и Прудянка.
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Напомним, что 21 июня в Харькове в результате вражеских обстрелов 15 человек погибли. 16 - ранены.
Вечером российские оккупанты обстреляли Чугуевскую общину. По предварительным данным, 6 погибших, 4 раненых.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с военной точки зрения обстрелы жилых кварталов Харькова не имеют никакого значения. Однако россия явно выбрала в качестве аргумента принцип "стреляем только потому, что можем".
Также Politeka.net писала, что будет с Россией, когда Путин умрет.
Кроме того Politeka.net сообщала, когда, по мнению Арестовича, войска рф покинут Украину.