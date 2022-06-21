Росія в майбутньому буде виводити війська з України так само різко і швидко, як це було з Київською та Чернігівською областями.

Про це в бесіді з російським правозахисником Марком Фейгіним розповів радник глави офісу президента Олексій Арестович.

Він зазначив, що війна навряд чи закінчиться повним розгромом всієї російської армії. Однак, так чи інакше українська земля буде вільна від окупантів.

"Обвал буде дуже схожий на те, що відбувалося під Києвом, Сумами та Черніговом. Не те, що всі російські війська будуть розгромлені до стану нуля. Спочатку виникнуть відмовники. Таких підрозділів побільшає. Потім будуть неохоче виконувати завдання-такий буде саботаж з боку військових. А потім вони одного разу знімуться, підуть без особливих пояснень причин, просто не бажаючи гинути тут", - розповів Арестович.

Він зазначив, що очевидних передумов для такого виходу військ рф з територій України може і не бути.

"Як вітром здує. Одного разу станеться обвал. Більш того, дуже багатьом буде здаватися, що обвал нічого не віщує. Це буде швидше раніше, ніж пізніше. Цілком може бути до кінця цього року-під кінець осені", - додав радник глави ОП.

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