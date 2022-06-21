Об этом в комментарии «24 каналу» рассказал российский политолог Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что самопровозглашенный президент Беларуси не ждет ничего хорошего от визита своего российского коллеги.

Эксперт отметил, что Лукашенко продолжает колебаться, не решаясь занять четкую позицию в сложившейся ситуации.

«В диапазоне его бесконечных колебаний, Лукашенко не ждет ничего хорошего от этого визита Путина в Гродно», - рассказал Пионтковский.

На прошлой неделе Лукашенко показательно проигнорировал возможность посетить Петербургский экономический форум, однако, эксперт отмечает, что таким образом политик просто продемонстрировал свою «лакейскую дерзость».

По мнению Пионтковского, Лукашенко никогда не решится отдать приказ своим войскам о вступлении в войну против Украины. Личный приезд путина также не сможет этому способствовать.

Ранее стало известно, что кремлевский диктатор впервые с момента полномасштабного вторжения в Украину покинет россию. Он готовится посетить Беларусь, где примет участие в форуме регионов «Союзного государства».

При этом эксперты считают, что на самом деле путин хочет выяснить, почему Лукашенко до сих пор не отправил свои войска в Украину. Беларуский президент, в свою очередь, не только боится потерять свою армию, но и опасается реакции своего общества на такое решение.

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