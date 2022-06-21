Российских захватчиков остановили наши воины, но они будут пробовать штурмовать дальше.

На данный момент захватчики пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины, им удалось взять под полный контроль Тошковку, что в Луганской области. Об этом рассказал глава районной военной администрации Роман Власенко в эфире всеукраинского телемарафона.

При этом ситуация в Северодонецке продолжает быть напряженной. За Северодонецк продолжаются бои - эта неделя может быть решающей, а бои еще более интенсивными. Россияне маневрируют и вокруг Северодонецка.

"Были сообщения о маневрах военной техники и личного состава вокруг Северодонецка со стороны Тошковского направления. На сегодня, по нашей информации, Тошковка полностью оккупирована россиянами. Они пытаются продавить оборону наших ребят между Долиной и Горным", - рассказал глава районной военной администрации.

ВСУ остановили их на этом направлении, но штурмовать россияне снова будут.

Напомним, что в Минобороны оценили возможность атаки из Беларуси.

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