На данный момент захватчики пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины, им удалось взять под полный контроль Тошковку, что в Луганской области. Об этом рассказал глава районной военной администрации Роман Власенко в эфире всеукраинского телемарафона.
При этом ситуация в Северодонецке продолжает быть напряженной. За Северодонецк продолжаются бои - эта неделя может быть решающей, а бои еще более интенсивными. Россияне маневрируют и вокруг Северодонецка.
"Были сообщения о маневрах военной техники и личного состава вокруг Северодонецка со стороны Тошковского направления. На сегодня, по нашей информации, Тошковка полностью оккупирована россиянами. Они пытаются продавить оборону наших ребят между Долиной и Горным", - рассказал глава районной военной администрации.
ВСУ остановили их на этом направлении, но штурмовать россияне снова будут.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Растет количество жертв удара по Днепропетровщине: огонь не могут потушить уже больше 40 часов
ВСУ потеряли контроль: оккупанты захватили еще один населенный пункт и готовятся к прорыву
"Мне казалось это ерундой": жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поразила откровением о своем отце
Напомним, что в Минобороны оценили возможность атаки из Беларуси.
Как сообщала Politeka, названо имя политика, который метит в президенты рф и обещает аннексировать всю Украину.
Также Politeka писала, что Рф ожидают серьезные изменения, Пионтковский поделился прогнозом.