Об этом в беседе с российским правозащитником Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Он отметил, что война вряд ли закончится полным разгромом всей российской армии. Однако, так или иначе украинская земля будет свободна от оккупантов.
«Обвал будет очень похож на то, что происходило под Киевом, Сумами и Черниговом. Не то, что все российские войска будут разгромлены до состояния нуля. Сначала возникнут отказники. Таких подразделений станет больше. Потом будут неохотно выполнять задачи – такой будет саботаж со стороны военных. А потом они однажды снимутся, уйдут без особых объяснений причин, просто не желая погибать здесь», - рассказал Арестович.
Он отметил, что очевидных предпосылок для такого выхода войск рф с территорий Украины может и не быть.
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«Как ветром сдует. Однажды произойдет обвал. Более того, очень многим будет казаться, что обвал ничего не предвещает. Это будет скорее раньше, чем позже. Вполне может быть до конца этого года – под конец осени», - добавил советник главы ОП.
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