Ударные группы украинских штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей, наносят авиаудары по вражеским позициям. Ликвидировано около 10 боевых бронемашин, живую силу противника и несколько складов боеприпасов.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ. Также подчеркивается, что успешно продолжает боевую работу и наша артиллерия.

Кроме того украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отбили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также ВСУ остановили наступление оккупантов в направлении Молодежное - Катериновка. Враг отошел.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их переброски на угрожающие направления.

На Южнобугском направлении противник сосредоточивает основные усилия на недопущении наступления наших войск.

Между тем в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря российский агрессор держит шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.

Напомним, что оккупанты пытаются заблокировать ВСУ - где сейчас самые "большие проблемы".

Также сообщалось, что одна из ракет, которую ночью рашисты запустили по Харькову, взорвалась в небе Белгорода.

Кроме того Politeka.net писала, что будет с россией, когда Путин умрет.