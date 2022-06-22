Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ. Также подчеркивается, что успешно продолжает боевую работу и наша артиллерия.
Кроме того украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отбили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также ВСУ остановили наступление оккупантов в направлении Молодежное - Катериновка. Враг отошел.
На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их переброски на угрожающие направления.
На Южнобугском направлении противник сосредоточивает основные усилия на недопущении наступления наших войск.
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Между тем в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря российский агрессор держит шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.
Напомним, что оккупанты пытаются заблокировать ВСУ - где сейчас самые "большие проблемы".
Также сообщалось, что одна из ракет, которую ночью рашисты запустили по Харькову, взорвалась в небе Белгорода.
Кроме того Politeka.net писала, что будет с россией, когда Путин умрет.