Одна з ракет, яку вночі рашисти запускали по Харкову, вибухнула в небі Бєлгорода.

Відповідне відео, як пише Politeka.net, з’явилося в телеграм-каналах. Його також опублікував відомий український військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Тим часом Генштаб ЗСУ повідомив, що в прикордонних районах Брянської та Курської областей ворог, з метою демонстрації присутності, утримує до трьох батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ.

Також повідомляється, що на Харківському напрямку ворог веде повітряну розвідку з метою виявлення місць дислокації наших військ. Агресор проводив інтенсивні артилерійські обстріли українських позицій поблизу Харкова, Старого Салтова, Рубіжного та Чепіля.

Крім того, ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Українка, Петрівка, Шевелівка, Базаліївка і Прудянка.

Нагадаємо, що 21 червня в Харкові в результаті ворожих обстрілів 15 людей загинули. 16 - поранені.

Увечері російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду. За попередніми даними, 6 загиблих, 4 поранених.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з військової точки зору обстріли житлових кварталів Харкова не мають ніякого значення. Однак, росія явно вибрала в якості аргументу принцип "стріляємо тільки тому, що можемо".

Також Politeka.net писала, що буде з росією, коли путін помре.

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