«Опасность со стороны России грозит только тем странам, которые не являются членами НАТО, и против которых она может применять любое оружие».

Такое мнение высказал журналист, публицист Виталий Портников в интервью OBOZREVATEL.

Так, Портников уверен, что Польше, как и другим странам НАТО, абсолютно ничего не угрожает.

«Потому что Польша является страной, которая находится под американским, британским и французским атомным зонтиком. В НАТО входят три страны с ядерным оружием, это надо четко осознавать», - подчеркнул журналист.

По словам Портникова, до того момента, пока нет угрозы обмена ядерными ударами между странами, имеющими ядерное оружие, поляки, венгры, чехи, словаки – все страны-члены НАТО могут чувствовать себя в полной безопасности.

"А те страны, которые к НАТО не присоединились, могут четко осознавать, что им угрожает. Просто такова реальность. И когда мы говорим, что мы защищаем Европу от российской угрозы, мы преувеличиваем свою роль в этой истории. Запад защищает нас не потому, что мы защищаем Европу. Он защищает международное право, защищает наше желание быть суверенным демократическим европейским государством. Он защищает справедливость», - заверил Портников.

Журналист также добавил, что Запад в случае исчезновения Украины с политической карты мира просто получит Россию, которая будет увеличена еще на десяток бедных, непродуктивных областей.

«Если Россия будет размером как Советский Союз, она будет такой же дегенеративной, как он. Поэтому прекратите придумывать нашу особую роль и поймите, почему цивилизованные страны нас защищают. Поймите, что им самим не грозит ни-че-ги-шень-ки – до того момента, пока в РФ не решат, что готовы к применению ядерного оружия против ядерной страны», - подчеркнул Портников.

Напомним, россияне ударили кассетными снарядами по пляжу с детьми.

Также сообщалось, что ракета, которую оккупанты выпустили по Украине, взорвалась над российским городом.

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