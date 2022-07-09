В Обуховском районе Киевской области полиция задержала псевдоволонтера, присвоившего средства на приобретение тактической одежды.

Об этом глава Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил в Телеграмме.

«Одни делают все возможное, чтобы помочь победе Украины в этой войне, а этот 22-летний псевдоволонтер решил еще и нажиться преступным путем. Пообещал бойцам приобрести тактическую одежду, а как только получил средства, бесследно исчез», - отметил Небитов.

Полиция нашла мужчину в Обуховском районе, теперь он будет отвечать за содеянное, подчеркнул Небитов.

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