Блогерша Anastasiia выразила мнение о том, что воины часто требуют признательности за свои действия.

"Мне все равно. То, что они нас защищают, то должны этим гордиться, и бегать говорить, какие они ох**нные? Не хочешь — не воюй, тебя кто сюда запихнул, что ли?", — заявила 18-летняя блогерша из западной Украины.

По ее мнению в Украине нечего защищать.

"Кто туда идет? Туда идут только какие-нибудь придурки, тут нечего защищать, это не государство, понимаете? Здесь постоянно тяжело было жить всем людям — с тех пор, как пришел Порошенко, откол независимости здесь никогда хорошего ничего не было и не будет", — заявила девушка.

В конце она добавила, что не выбирала место, где родилась и теперь живет.

Буквально через несколько часов появилось видео с извинениями. Очевидно, с жительницей Калуша пообщались спецслужбы.

Посмотреть видео можно здесь.

Напомним, 21-летняя украинка, находящаяся в Ивано-Франковске, заявила, что родиться в Украине - это ее самая большая ошибка.

Ранее жителей многоэтажных жилых домов в Ивано-Франковске призвали выехать на зиму за город.

Также сообщалось, что тела четверых молодых людей нашли без признаков жизни: детали трагедии на Ивано-Франковщине.