Как утверждается, знахари должны будут проводить обряды с путинскими захватчиками, чтобы "защитить" их от пусковых установок HIMARS, об этом сообщают росСМИ.
Мистики верят, что именно духи древних предков смогут "защитить" россиян.
Шаманы будут проводить свои обряды в ютрах. Кроме обрядов, шаманы и баряшины (костоправы) будут лечить раненых россиян и вызвать богов древних воинов-гунов.
"Вот, например, HIMARS, мы их "химерами" называем... Если "химера" придет, спавшие воины-гуны проснутся. Они увидят свой дом, атрибутику всякую, и помогут нашим бойцам", — заявил глава фонда "Гуннский фонд" Олег Булутов.
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Ранее сообщалось, что министерство обороны Литовской Республики объявило о передаче новой военной помощи Украине.
В Литве объявили о передаче новой военной помощи Украине для отражения российской агрессии.
Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте министерства обороны Литовской Республики.
Страна отправит Украине 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии. Военная помощь от Литвы была анонсирована еще в ноябре.
"Мы каждый день работаем над тем, чтобы оккупанты бежали", – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, оккупанты ждут подкрепления, названо направление: "В максимально сжатые сроки".
Также сообщалось, что россиянин ярко описал будущее рф при путине.
Кроме того, Politeka.net писала, что российских оппозиционеров собираются выгнать из Латвии.