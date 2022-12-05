В Ростов-на-Дону везут бурятских шаманов, которые должны будут обрядами "помочь" российским оккупантам.

Как утверждается, знахари должны будут проводить обряды с путинскими захватчиками, чтобы "защитить" их от пусковых установок HIMARS, об этом сообщают росСМИ.

Мистики верят, что именно духи древних предков смогут "защитить" россиян.

Шаманы будут проводить свои обряды в ютрах. Кроме обрядов, шаманы и баряшины (костоправы) будут лечить раненых россиян и вызвать богов древних воинов-гунов.

"Вот, например, HIMARS, мы их "химерами" называем... Если "химера" придет, спавшие воины-гуны проснутся. Они увидят свой дом, атрибутику всякую, и помогут нашим бойцам", — заявил глава фонда "Гуннский фонд" Олег Булутов.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Литовской Республики объявило о передаче новой военной помощи Украине.

В Литве объявили о передаче новой военной помощи Украине для отражения российской агрессии.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте министерства обороны Литовской Республики.

Страна отправит Украине 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии. Военная помощь от Литвы была анонсирована еще в ноябре.

"Мы каждый день работаем над тем, чтобы оккупанты бежали", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, оккупанты ждут подкрепления, названо направление: "В максимально сжатые сроки".

Также сообщалось, что россиянин ярко описал будущее рф при путине.

Кроме того, Politeka.net писала, что российских оппозиционеров собираются выгнать из Латвии.