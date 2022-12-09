Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Службу розыска детей, последний раз девочку видели на Луганщине в городке Новодружеск, это всего в десяти километрах от Лисичанска.
Территория оккупирована, поэтому связи там нет, а ситуация в регионе остается тяжелой.
У девочки светлые волосы, темные глаза, выглядит на свои семь лет. Если вдруг кто-то ее видел, знает ли, где она может находиться, сейчас просят не медлить и позвонить на горячую линию Службы розыска детей.
А вот история о поисках исчезнувшего еще в апреле на подконтрольной Украине территории Донетчины Егора Руденко завершилась радостной новостью.
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Когда началась война, он был со своей бабушкой в поселке Керамик, это совсем рядом с Авдеевкой.
«Там Керамик ровняют с землей, она его прятала в подвале. Вот представьте, что это такое», - рассказывала мама Егора еще в июне, тогда женщина обратилась в Службу и рассказала, что когда началась война она была в Мирнограде, это примерно в 50 км от поселка Керамик.
Когда она приехала за сыном, его там уже не было, начались его поиски. Впоследствии стало известно, что ребенок вместе с бабушкой мог выехать в более безопасное место, а вот куда именно – неизвестно.
Благодаря Службе розыска детей Егор был найден. Оказалось, что Егор вместе с бабушкой переехал в поселок Николаевка, который также расположен в Донецкой области.
«Там страшно, разруха, ничего не работает. Там страшно жить, бедные люди. Слава Богу, теперь Егор с нами, в Киевской области», - рассказывает мама мальчика.
Егор теперь вместе с мамой живет в Белой Церкви. Парня уже устроили в местную школу и он с большой радостью вернулся к нормальной жизни.
Напомним, в Николаеве при загадочных обстоятельствах исчез мальчик Дамир. Мама ребенок умоляет о помощи.
Также сообщалось о трагедии в Кривом Роге – там нашли тела детей, которых искали более двух недель.
Маленькие друзья пошли на прогулку и больше их никто не видел.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Одессе разыскивает девочку с длинными волосами.