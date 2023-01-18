Сейчас в Броварах Киевской области продолжается разбор завалов, детей из сада перевели в другое заведение.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава области Алексей Кулеба.

Также в сети появились кадры детского сада, на которых, в частности, можно увидеть части вертолета.

Одна из воспитательниц детсада рассказала, что вертолет не упал на садик, но машина зацепила здание и начала гореть.

По словам местных, которые первыми прибежали на место катастрофы, среди детей была очень сильная паника, некоторых спасали через окна здания.

Данные о жертвах разнятся. По некоторым данным, их уже 18. В Офисе президента Украины сообщили, что известно о 15 погибших.

«Точное число жертв трагедии устанавливается. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета. Травмированы 25 человек, среди них 10 детей. По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов», - говорится в сообщении.

Оперативный штаб организован в лицее №10.

В него могут обратиться все нуждающиеся в помощи. Здесь работают медики, психологи, представители полиции, ГСЧС, волонтеры, все экстренные службы.

Добавим, временно исполнять обязанности министра внутренних дел будет один из заместителей, кто именно пока неизвестно. За нового главу МВД должна проголосовать Верховная Рада после того, как комитет Совета по правоохранительной деятельности согласует кандидатуру.

Вертолет ЕС-225, бортовой номер 54, разбился в Броварах 18 января в 8:20. Повредилось и загорелось здание садика, а также 3 легковых автомобиля.

В 09:06 пожар в здании локализован на площади 500 м кв, а в 09:28 - ликвидирован.

На борту находились 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГСЧС.

Руководство Министерства внутренних дел летело в одну из "горячих" точек, где проходят боевые действия.

Также сообщалось, что момент перед трагедией попал на видео.

Ранее стало известно, кто кроме министра МВД находился на борту вертолета.