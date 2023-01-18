В детском саду Броваров во время падения вертолета находилось 73 ребенка. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Поскольку садик непригоден, детей переведут в другие заведения. Об этом рассказал мэр Броваров Игорь Сапожко в эфире телемарафона.
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко добавил, что садик упал перекрытие. В настоящее время спасатели разбирают завалы.
В частности, ведется разбор плит перекрытия между 1 и 2 этажами и кровлей ДУЗ. К ликвидации аварии привлекли 127 человек и 30 единиц техники.
В лицее №10 был организован оперативный штаб. Туда могут обратиться все нуждающиеся в помощи. Там работают медики, психологи, представители полиции, ГСЧС, волонтеры, все экстренные службы.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"В садике находились дети": новые кадры и подробности с места падения вертолета под Киевом
"Земля пухом": украинец пожалел бездомного и поплатился за это своей жизнью
Четырех человек нет в живых: жительница дома в Днепре показала фото, сделанное до удара
"Всегда были приветливы": тела супругов нашли в квартире многоэтажки
Людям оказывают необходимую помощь. Кроме того, в штабе можно получить оперативную информацию.
Вертолет ЕС-225, бортовой номер 54, разбился в Броварах 18 января в 8:20. Повредилось и загорелось здание садика, а также 3 легковых автомобиля.
В 09:06 пожар в здании локализован на площади 500 м кв, а в 09:28 - ликвидирован.
На борту находились 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГСЧС.
Руководство Министерства внутренних дел летело в одну из "горячих" точек, где проходят боевые действия.
В результате авиакатастрофы погибли 14 человек (из них 1 ребенок), пострадали 25 человек (из них 11 детей)
Также сообщалось, что момент перед трагедией попал на видео.
Ранее стало известно, кто кроме министра МВД находился на борту вертолета.