В детском саду Броваров во время падения вертолета находилось 73 ребенка. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Поскольку садик непригоден, детей переведут в другие заведения. Об этом рассказал мэр Броваров Игорь Сапожко в эфире телемарафона.

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко добавил, что садик упал перекрытие. В настоящее время спасатели разбирают завалы.

В частности, ведется разбор плит перекрытия между 1 и 2 этажами и кровлей ДУЗ. К ликвидации аварии привлекли 127 человек и 30 единиц техники.

В лицее №10 был организован оперативный штаб. Туда могут обратиться все нуждающиеся в помощи. Там работают медики, психологи, представители полиции, ГСЧС, волонтеры, все экстренные службы.

Людям оказывают необходимую помощь. Кроме того, в штабе можно получить оперативную информацию.

Вертолет ЕС-225, бортовой номер 54, разбился в Броварах 18 января в 8:20. Повредилось и загорелось здание садика, а также 3 легковых автомобиля.

В 09:06 пожар в здании локализован на площади 500 м кв, а в 09:28 - ликвидирован.

На борту находились 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГСЧС.

Руководство Министерства внутренних дел летело в одну из "горячих" точек, где проходят боевые действия.

В результате авиакатастрофы погибли 14 человек (из них 1 ребенок), пострадали 25 человек (из них 11 детей)

Также сообщалось, что момент перед трагедией попал на видео.

Ранее стало известно, кто кроме министра МВД находился на борту вертолета.