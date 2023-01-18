ГСЧС объяснили, почему информация о количестве погибших детей в Броварах изменилась.

"Нацполиция проводила идентификацию фрагментов тел. Именно поэтому количество погибших уменьшилось", - сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 14:00 спасатели сообщили, что "выявлено 17 погибших, из них 4 ребенка и 9 человек, которые находились на борту. Травмированы 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы (информация уточняется)".

А уже в 15:00 появилась уточненная информация о том, что "после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту".

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"Земля им пухом": выяснилось, кто кроме министра МВД был на борту упавшего в Броварах вертолета.

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Вертолет ЕС-225, бортовой номер 54, разбился в Броварах 18 января в 8:20. Повредилось и загорелось здание садика, а также 3 легковых автомобиля.

В 09:06 пожар в здании локализован на площади 500 м кв, а в 09:28 - ликвидирован.

На борту находились 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГСЧС.

Руководство Министерства внутренних дел летело в одну из "горячих" точек, где проходят боевые действия.

Поисеи жертв и разбор завалов окончен. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек (из них 1 ребенок), пострадали 25 человек (из них 11 детей).

Бровары, катастрофа, детский сад

Также сообщалось, что момент перед трагедией попал на видео.

Ранее стало известно, кто кроме министра МВД находился на борту вертолета.