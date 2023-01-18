ГСЧС объяснили, почему информация о количестве погибших детей в Броварах изменилась.

"Нацполиция проводила идентификацию фрагментов тел. Именно поэтому количество погибших уменьшилось", - сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 14:00 спасатели сообщили, что "выявлено 17 погибших, из них 4 ребенка и 9 человек, которые находились на борту. Травмированы 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы (информация уточняется)".

А уже в 15:00 появилась уточненная информация о том, что "после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту".

Вертолет ЕС-225, бортовой номер 54, разбился в Броварах 18 января в 8:20. Повредилось и загорелось здание садика, а также 3 легковых автомобиля.

В 09:06 пожар в здании локализован на площади 500 м кв, а в 09:28 - ликвидирован.

На борту находились 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГСЧС.

Руководство Министерства внутренних дел летело в одну из "горячих" точек, где проходят боевые действия.

Поисеи жертв и разбор завалов окончен. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек (из них 1 ребенок), пострадали 25 человек (из них 11 детей).

Также сообщалось, что момент перед трагедией попал на видео.

Ранее стало известно, кто кроме министра МВД находился на борту вертолета.