Во время трагедии в Броварах 18 января погибло руководство МВД Украины вместе с Денисом Монастырским, а также местные жители: среди них – мама с ребенком.

Об этом сообщил Telegram-канал LOS SOLOMAS.

Уже известна личность единственного погибшего ребенка. Умерла девочка Милана и ее мама. Отец их Александр был на месте трагедии.

Сообщается, что у него осталась старшая дочь.

Напомни, вертолет ЕС-225, бортовой номер 54, разбился в Броварах 18 января в 8:20. Повредилось и загорелось здание садика, а также 3 легковых автомобиля.

В 09:06 пожар в здании локализован на площади 500 м кв, а в 09:28 - ликвидирован.

На борту находились 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГСЧС.

Руководство Министерства внутренних дел летело в одну из "горячих" точек, где проходят боевые действия.

Поисеи жертв и разбор завалов окончен. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек (из них 1 ребенок), пострадали 25 человек (из них 11 детей).

Также сообщалось, что момент перед трагедией попал на видео.

Ранее стало известно, кто кроме министра МВД находился на борту вертолета.