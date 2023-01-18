Во время трагедии в Броварах 18 января погибло руководство МВД Украины вместе с Денисом Монастырским, а также местные жители: среди них – мама с ребенком.
Об этом сообщил Telegram-канал LOS SOLOMAS.
Уже известна личность единственного погибшего ребенка. Умерла девочка Милана и ее мама. Отец их Александр был на месте трагедии.
Сообщается, что у него осталась старшая дочь.
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"Земля им пухом": выяснилось, кто кроме министра МВД был на борту упавшего в Броварах вертолета.
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Напомни, вертолет ЕС-225, бортовой номер 54, разбился в Броварах 18 января в 8:20. Повредилось и загорелось здание садика, а также 3 легковых автомобиля.
В 09:06 пожар в здании локализован на площади 500 м кв, а в 09:28 - ликвидирован.
На борту находились 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГСЧС.
Руководство Министерства внутренних дел летело в одну из "горячих" точек, где проходят боевые действия.
Поисеи жертв и разбор завалов окончен. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек (из них 1 ребенок), пострадали 25 человек (из них 11 детей).
Также сообщалось, что момент перед трагедией попал на видео.
Ранее стало известно, кто кроме министра МВД находился на борту вертолета.