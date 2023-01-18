Во время трагедии в Броварах 18 января погибло руководство МВД Украины вместе с Денисом Монастырским, а также местные жители: среди них – мама с ребенком.

Об этом сообщил Telegram-канал LOS SOLOMAS.

Уже известна личность единственного погибшего ребенка. Умерла девочка Милана и ее мама. Отец их Александр был на месте трагедии.

Сообщается, что у него осталась старшая дочь.

Популярные статьи сейчас

"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности

"Сделал три круга": момент перед трагедией в Броварах попал на видео, растет количество жертв

"Земля им пухом": выяснилось, кто кроме министра МВД был на борту упавшего в Броварах вертолета.

С полицейским на крыше: дикая погоня за нарушителем закончилась печальным финалом, видео

"Всегда были приветливы": тела супругов нашли в квартире многоэтажки
Показать еще

Напомни, вертолет ЕС-225, бортовой номер 54, разбился в Броварах 18 января в 8:20. Повредилось и загорелось здание садика, а также 3 легковых автомобиля.

В 09:06 пожар в здании локализован на площади 500 м кв, а в 09:28 - ликвидирован.

На борту находились 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГСЧС.

Руководство Министерства внутренних дел летело в одну из "горячих" точек, где проходят боевые действия.

Поисеи жертв и разбор завалов окончен. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек (из них 1 ребенок), пострадали 25 человек (из них 11 детей).

падение вертолета, Бровары, авиакатастрофа, скорая

Также сообщалось, что момент перед трагедией попал на видео.

Ранее стало известно, кто кроме министра МВД находился на борту вертолета.