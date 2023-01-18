После падения вертолета 30 человек оказались в больницах, 5 – остаются в тяжелом состоянии в реанимации – это 3 детей и 2 взрослых, они имеют глубокие ожоги.

Им оказывали первую медицинскую помощь в Броварской больнице, говорится в сюжете ТСН.

Часть пострадавших отвезли в ожоговый центр в Киеве, в том числе и взрослые, и дети. У них ожоги разной степени.

"10 пациентов сейчас в ожоговом центре столицы, прогнозы у врачей по ним обнадеживающие. Все пациенты не крайне тяжелые, все в сознании. Все на самостоятельном дыхании. Контактные. Осмотрены всеми нашими специалистами. С ними работают и психологи”, – рассказывают медики.

Здесь находятся и семьи госпитализированных, они в подавленном состоянии, не могут оправиться от трагедии. В их числе и один мужчина, у которого здесь оказались сразу и ребенок и жена.

Мама Диана отвела Ванессу на 7:30, отвезла старшую дочь в школу. Как только вернулась домой, с 14 этажа увидели зарево. “Я подумала, что это был дрон. Прибежала туда, сад горит. Вижу, что капец”, - рассказывает очевидца.

Ванессу спасла воспитательница. Персонал сада моментально открыл окно на первом этаже и детей начали пересаживать за окно. Так из группы воспитательницы с нянькой спасли 10 детей, хотя помещение уже пылало. "В моей группе через окно доставали детей без обуви, налегке, воспитательница к себе домой отвела", - рассказывает мама ребенка.

Уже дома у воспитательницы мама забрала Ванессу и они уехали в больницу. Ванессы термические ожоги на лице, но они не глубоки. Девочка с родителями и сестрой собираются сегодня покинуть больницу и уехать домой.

“На втором этаже там этажа уже нет, на втором пробило вертолетом крышу. Группа над нами ее нет”, - говорят работники.

После проведения идентификации в ГСЧС уточнили, что среди погибших – один ребенок. Трое остаются в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что момент перед трагедией попал на видео.

Ранее стало известно, кто кроме министра МВД находился на борту вертолета.