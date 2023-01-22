Муж-спасатель приехал на вызов на место крушения в Броварах, где была его беременная жена с маленьким сыном. К счастью, у этой истории счастливый конец.
Как передает 24 канал , Надежда привела своего сына Дмитрия в садик. Только они зашли в раздевалку, как услышали мощный взрыв.
Папа Дмитрика работает спасателем, он как раз был на смене и уехал на место трагедии.
Когда он уехал на место авиакатастрофы, то увидел машину своей жены. Он понял, что в этот момент Надежда увела сына в садик. Мужчина не мог их нигде найти.
Мужчина не мог сфокусироваться на работе, его не оставляли мысли о самых родных. Когда узнал, что жена и сын живы – не могли сдержать эмоций.
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Надежда с Дмитриком эвакуировались из садика и отправились к мужу на работу. Пара одновременно искала друг друга.
Женщина рассказала о первых минутах крушения. Она услышала сильный гул, сначала его было чуть-чуть слышно, но потом здание резко накрыл мощный шум.
"Мы вышли сами фактически из огня, потому что все вокруг пылало", – вспоминает Надежда.
Надежда беременна, супруги ожидают второго сыночка.
Также сообщалось, что родные рассказали о состоянии Александра, потерявшего дочь и жену в Броварах.
Кроме того Politeka.net писала, что момент перед трагедией попал на видео.
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