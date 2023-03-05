Основная масса техники, которую в зону боевых действий отправляют для компенсации потерь и восстановления боеспособности подразделений идёт именно на Бахмут.

Об этом в своем телеграмм канале пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко

«Без малого месяц назад я, рассматривая риски "большого" наступления РОВ отмечал, что наименее боеспособная группировка оккупантов размещена в Запорожской области. Это было обусловлено тем, что более 30 БТГр имели жуткую комплектацию. В частности, комплектация подразделений по л/с в среднем 70%. Комплектация техникой составляла: Танки - худший показатель во всей зоне БД, менее 40%. ББМ - менее 50%. Артиллерия - 50% при ежесуточном дефиците БК. То есть, группировка, мягко говоря, не совсем боеспособная», - пишет Коваленко.

По его словам ситуация за месяц не изменилась.

«Никакого качественного улучшения положения. Даже те подразделения, которые сейчас скапливаются в районе Пятихатки, Роботино и Новопокровки, явно для рывка на Орехов, имеют нехватку по комплектации подразделений до 50%!», - пишет эксперт.

По его данным, группировка на левом берегу Херсонщины, в первом эшелоне до 25 БТГр, ещё более худшие показатели комплектации: танки – не более 60 вместо 275, ББМ не более 250 вместо 825, ствольная артиллерия - 65 вместо 300, РСЗО около 30 вместо 300.

«Собственно, 10% от общей штатной комплектации подразделений по РСЗО? Серьёзно? Кажется, что это какой-то дикий кринж, в который с трудом верится. Не настолько же всё плохо у "второй" армии в мире... или? "Или" или "не или", но ситуацию следует рассматривать комплексно.

Собственно, за месяц ситуация не улучшилась с комплектацией и причиной тому, как ни странно, Бахмут. Ведь, на сегодняшний день, основная масса техники, которую в зону БД отправляют для компенсации потерь и восстановления боеспособности подразделений идёт именно на Бахмут», - пишет Коваленко.

По его данным, с учётом нынешних возможностей по компенсации потерь в технике у РОВ, закрыть, даже не все, а часть потребностей, возможность есть только для подразделений в районе Бахмута.

«А, что остальные? А остальные довольствуются остатками и то не всегда, что лишь подчёркивает факт дефицита. Это можно называть эффектом Бахмута. Когда всего-навсего один город, бои за который ведутся уже девятый месяц, влияет на ситуацию во всей зоне боевых действий, влияет на ситуацию на десятках тысячах квадратных километров.

Но ещё не максимум от эффекта Бахмута. Максимум нас ждёт впереди, - подытожил эксперт.

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