В РФ мать "мобика" заметила отсутствие сына после того, как на его счет перестали присылать деньги.

Мать российского мобилизованного рассказала, что она ищет своего сына уже несколько месяцев, однако российские власти ничем ей не помогают, видео появилось в открытом доступе у youtube.

"Я еще немного была спокойна, потому что ноябре-декабре выплаты были. Значит, мой сын в строю. Я была спокойна, хоть и связи не было. Но за другие месяцы мне выплаты не пришли. Тогда я начала звонить в военкомат. Их тоже удивило, почему выплат нет. Я ездила в Москву, в Министерство обороны. Там они также удивлены, что я ищу сына и нет выплат", — говорит россиянка.

"Езжай на фронт, на украинские поля, может он там тебя ждет",

"И почему я совсем не удивлена?",

"Начала искать потому что еще шубы захотела",

"Бумеранг еще никто не отмелал!",

"Так кого ей жалко, денег или сына?",

"Из видео понятно, что ей и сейчас все равно где сын, главный вопрос почему деньги перестали выплачивать...", - пишут украинцы в комментариях.

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