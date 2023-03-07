Мать российского мобилизованного рассказала, что она ищет своего сына уже несколько месяцев, однако российские власти ничем ей не помогают, видео появилось в открытом доступе у youtube.
"Я еще немного была спокойна, потому что ноябре-декабре выплаты были. Значит, мой сын в строю. Я была спокойна, хоть и связи не было. Но за другие месяцы мне выплаты не пришли. Тогда я начала звонить в военкомат. Их тоже удивило, почему выплат нет. Я ездила в Москву, в Министерство обороны. Там они также удивлены, что я ищу сына и нет выплат", — говорит россиянка.
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"И почему я совсем не удивлена?",
"Начала искать потому что еще шубы захотела",
"Бумеранг еще никто не отмелал!",
"Так кого ей жалко, денег или сына?",
"Из видео понятно, что ей и сейчас все равно где сын, главный вопрос почему деньги перестали выплачивать...", - пишут украинцы в комментариях.
Кстати, водитель автобуса выбросил пенсионерку из-за неприятного запаха: дикое видео из РФ.
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