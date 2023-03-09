Там, как пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, правоохранители обнаружили мертвым мужчину с ножевыми ранениями груди и живота.
Началось расследование. Выяснилось, что погибший стал случайным свидетелем конфликта между мужем и его гражданской женой.
Увидев, как избивают женщину, прохожий вмешался, сделав замечание.
«В ответ обидчик достал нож и несколько раз ударил им оппонента. Потерпевший скончался до приезда медиков в результате трех проникающих ранений грудной клетки и живота», - рассказали в полиции детали трагедии.
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Убийца был задержан неподалеку от места преступления. В его кармане был тот же нож – это подтвердила экспертиза, кровь на лезвии совпала с ДНК потерпевшего.
Негодяем оказался киевлянин 1992 года рождения, который уже имел судимость за имущественное преступление.
Трагедия произошла еще в декабре 2021 года, но только сейчас суд принял решение о нападающем.
«Святошинский районный суд города Киева вынес приговор, согласно которому осужденный проведет 13 лет за решеткой», - говорится в сообщении столичной полиции.
В свою очередь украинцы, комментируя приговор суда, выражают уверенность, что преступник заложил на пожизненное:
«Живут с бьющимися козлами. Затем последствия. Чтобы посадили на всю жизнь», «Жаль, что не пожизненно».
Напомним, коккупанты ударили по Киеву ракетой типа "Кинжал".
Также сообщалось об убийстве ребенка мамой – суд принял странное решение.
Кроме того, Politeka.net писала, что мужчину в Киеве расстреляли на улице.