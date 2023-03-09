Как рассказал житель Золочевского района на Львовщине "Радио Свобода", около полтретьего ночи его овчарка в вольере стала скулить.

"Если какие-то взрывы, она у меня скулит. Я встал, говорю "тихо", утихомирил. И я себе лег дальше, это же позднее время. Потом снова, я выхожу, успокаиваю. А тут хлопок. Я был в кухне, если бы я был в доме – то вы бы уже сегодня меня не видели. Потому что посмотрите, что в доме творится", – рассказал Богдан.