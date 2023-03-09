Как рассказал житель Золочевского района на Львовщине "Радио Свобода", около полтретьего ночи его овчарка в вольере стала скулить.
"Если какие-то взрывы, она у меня скулит. Я встал, говорю "тихо", утихомирил. И я себе лег дальше, это же позднее время. Потом снова, я выхожу, успокаиваю. А тут хлопок. Я был в кухне, если бы я был в доме – то вы бы уже сегодня меня не видели. Потому что посмотрите, что в доме творится", – рассказал Богдан.
Напомним, 9 марта армия РФ во время нанесла массированный ракетный удар по Львовской области.
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Российская ракета упала в жилой зоне в Золочевском районе и убила пятерых мирных жителей человек.
Напомним, после атаки в некоторых областях Украины начались эстренные отключения электричества.
Взрывы ночью и утром 9 марта были зафиксированы в Одессе, Николаеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Житомире, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской областях. Также сообщалось о сильном взрыве в Киеве.
Позже стало известно о жертвах ракетной атаки - россияне сравняли с землей жилые дома, в которых спали люди.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне ударили по Киеву "Кинжалом", - появились кадры с места.