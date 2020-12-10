Національний банк прийняв важливе рішення у зв'язку із зростанням цін і ризиком посилення пандемії

Як передає Politeka.net, регулятор зберіг для українців облікову ставку на колишньому рівні-6%. Прес-служба повідомила подробиці на офіційному сайті.

НБУ звертає увагу, що в листопаді зростання інфляції значно прискорилося і наблизилося до нижньої межі цільового діапазону (5%+/-1 в.п). При цьому споживчі ціни в річному вимірі зросли на 3,8%, а в місячному вимірі - на 1,3%, це набагато більше, ніж прогнозував регулятор. На них сильно вплинуло подорожчання гаа на європейському ринку, в результаті українцям дорожче обходиться опалення, гаряча вода і сам газ.

"Підвищилися ціни на окремі продукти харчування внаслідок гіршого врожаю", - пише прес-служба. - "Підвищення доходів і погіршення очікувань, у тому числі через невизначеність карантину, спонукали громадян до активних витрат".

Під час карантину, за даними НБУ, сильно зросли попит споживачів на роздрібному ринку і підвищення доходів (підвищилася мінімальна зарплата). При цьому обмеження "вихідного дня" не дали істотного результату, а тільки засмутили підприємців і покупців. Підготовлений Кабміном локдаун в січні, за оцінками НБУ, сильно не вплинуть на економіку.

Нацбанк вважає ключовим ризиком погіршення епідемічної ситуації в Україні. Крім цього, економіку можуть підірвати посилення конфлікту на Сході і судові рішення.

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