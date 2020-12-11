Українцям, які втратили частину зарплати або доходу через введений карантин, почнуть виплачувати 8 тисяч гривень у грудні
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка.
За його словами, 8 тисяч гривень - для більшості людей - це "достатня" сума.
"8 тисяч гривень для багатьох людей, які працюють на гідній, але не високооплачуваній роботі, це досить великі гроші. В принципі зрозуміло, що для бізнесменів і підприємців, які заробляють набагато більше грошей, ці кошти мізерні. Але з перспективи людини, яка має зарплату від 10 тисяч до 30 тисяч гривень. Для них 8 тисяч гривень допомоги є достатньою сумою", - сказав Качка.
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З понеділка, 14 грудня, для фізосіб-підприємців почне працювати сервіс у додатку "Дія" для отримання одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч грн. Подати заявку на отримання фінансової допомоги можна буде до 21 грудня.
Щоб отримати держдопомогу потрібно:
- мати відкритий банківський рахунок у банку за стандартом IBAN;
- підключитися до Порталу Дія;
- подати через Портал Дія заяву до 21 грудня 2020 року включно.
До 21 грудня збиратимуть заявки, а потім шість днів роздаватимуть гроші.
Зазначається, що держдопомога розрахована на близько 1 мільйона 700 тисяч осіб. Загальна сума виділених коштів становить 12 мільярдів грн. Програма охоплює працівників, які працюють із зарплатою до 30 тисяч гривень.
Нагадаємо, що роздадуть по 8 тисяч гривень і пробачать борги, закони підписано: кому чекати грошей, а хто залишиться без допомоги.
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