Українцям розповіли, як вони можуть отримати грошову компенсацію за своє житло

Про це інформує прес-служба Міністерства юстиції.

Зазначається, що на компенсацію можуть розраховувати ті громадяни, які є власниками житла, яке перебуває на контрольованих Україною територіях та було зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ після 14 квітня 2014 року.

"Ця компенсація постраждалим є одноразовою та її розмір становить від 3 до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, але не більш як 300 тис. гривень за один об’єкт зруйнованого житла", - одразу попередили у Мін'юсті.

Щоб розраховувати на грошову допомогу, постраждалим треба надати заяву про проведення обстеження зруйнованого житла, копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; копію документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім іноземців та осіб без громадянства) та нотаріально завірені копії документів, що підтверджують наявність права власності у постраждалого на житло.

Через 5 діб, як надійшли документи, власник отримує повідомлення, коли саме буде проведено обстеження постраждалого житла, після чого йому органі місцевого самоврядування надають довідку про перевірку нерухомості та визнання особи постраждалою внаслідок НС.

Далі треба зареєструвати у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно припинення права власності на зруйноване житло та звернутися до держреєстратора з актом обстеження житла та документом, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна.

Потім за місцем реєстрації житла треба надати заяву про виплату грошової компенсації; копію довідки про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації; копію акта обстеження житла та витяг з Держреєстру про припинення права власності на житло у зв’язку з його знищенням.

Впродовж трьох діб особі надсилається рішення держави щодо надання грошової компенсації або відмови в наданні допомоги.

"Підстави для відмови: подання документів, що містять недостовірну інформацію; повторне подання заяви постраждалим, якому раніше було виплачено грошову компенсацію або який вже включений в подання до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; реєстрація постраждалим права власності на житло після моменту його руйнації", - попередили у Мін'юсті та зазначили, що грошова компенсація буде автоматично зарахована на банківський рахунок, зазначений у заяві громадянином.

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