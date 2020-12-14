Названо умови, за яких українці можуть отримати грошову допомогу від держави

Про це йдеться на офіційному порталі Мінекономрозвитку.

Зокрема, йдеться про так звані "карантинні" 8 тисяч гривень, які українці можуть отримати на карантині.

Вже відсьогодні підприємці, які скоротили або можуть скоротити робочий час працівників через карантинні обмеження, можуть подати заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги.

Щоб отримати грошову компенсацію, треба до 21 грудня звернутися до центру зайнятості за місцем знаходження та надати необхідний пакет документів:

заява за формою, яка була визначена додатком 1 до Порядку надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання, які вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу найманих працівників через карантинні заходи;

копія наказу про скорочення або можливе скорочення тривалості робочого часу у період дії карантину;

копія відомості про найманих працівників за формою, визначеною додатком 2 до Порядку.

Можна подати документи до центру зайнятості або відправити їх у сканованому варіанті на електронну адресу цього центру. Вже до 22 грудня установа зобов'язана розглянути усі звернення та прийняти рішення щодо грошових виплат.

Що стосується роботодавців, то вони мусять перерахувати кошти на рахунок працівників не пізніше наступного робочого дня після надходження коштів.

Згідно з рішенням влади, грошова допомога не призначена тим, хто зареєстрований як ФОП менше трьох місяців або перебуває у стані припинення чи банкрутства. Також виплати не здійснюються тим українським підприємцям, які вже отримують від держави допомогу по частковому безробіттю.

Робітники залишаться без грошової допомоги, якщо працюють у роботодавця за сумісництвом або за яких на дату звернення роботодавцем сплачено ЄСВ на загальнообов'язкове державне соцстрахування менше ніж за усі місяці III кварталу 2020 року.

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