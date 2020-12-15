Шахраї придумали нову зухвалу схему з "карантинними виплатами"
Про це інформує прес-служба Нацполіції.
За інформацією силовиків, аферисти виманюють у довірливих українців гроші, а в обмін обіцяють виплатити їм "карантинні 8 тисяч" гривень.
В додаток Дія звернулися більше 33 тисяч осіб, які подають заявку, та в поліції попереджають, що вони можуть стати жертвами шахраїв.
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У Нацполіції заявили, що аферисти виманюють гроші під виглядом надання "карантинних компенсацій", а з початку місяця вже зафіксували близько 100 таких випадків.
"Зазвичай правопорушники розміщують відео, де президент України розповідає про виплату матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень. В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплати", - додали в прес-службі.
На цьому сервісі українцям пропонують ввести персональні дані та банківські реквізити, після чого їм пропонують оплатити послуги юриста. Після переказу коштів аферисти блокують користувачів.
У Нацполіції також розповіли, як не стати жертвою шахраїв:
- отримувати інформацію тільки з офіційних джерел;
- не переходити по сумнівних посиланнях і не передавати конфіденційну інформацію з банківськими реквізитами;
- якщо ж особисту інформацію комусь передали, то потрібно відразу звернутися в банк і заблокувати картку;
- у разі підозри шахрайських дій-негайно звертатися до силовиків.
У Мінцифри раніше розповідали, що тільки за перший день українці подали понад 33 тисячі заявок на виплату "карантинних 8 тисяч".
Через такий наплив користувачів, як запевняють у профільному міністерстві, спостерігаються проблеми в роботі додатка Дія. У відомстві українців закликали відкласти подачу заявки на деякий час, щоб "розвантажити" додаток.
Нагадаємо, що роздадуть по 8 тисяч гривень і пробачать борги, закони підписані
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