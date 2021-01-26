25 січня, у Львівській області на автодорозі Київ-Чоп зіткнулося три авто

Трагедію спровокувало те, що водій Lexus Lx570, житель Хмельниччини 1997 року народження, під час обгону зіткнувся з Мercedes-Benz Sprinter, яким керував 39-річний житель Буковини.

Про це повідомила прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА в Facebook.

Від удару Мercedes-Benz Sprinter виїхав на зустрічну смугу і врізався в Fiat Doblo, за кермом якого перебував 39-річний чоловік зі Сколівського району Львівщини. Від удару деякі машини перетворилися на мотлох.

Лікарі не встигли всіх врятувати. Внаслідок даного зіткнення на місці загинуло два чоловіки, які перебували в салоні мікроавтобуса. Це були 40-річний та 49-річний чоловіки з Рівненщини та Чернівеччини. Ще чотири людини отримали травми і були доставлені в до Сколівської центральної районної лікарні.



Також раніше повідомлялося, що одеські поліцейські з гонитвою затримали чоловіка, який викрав чужий автомобіль. Згідно з наявною інформацією, правоохоронці отримали повідомлення та орієнтування про викрадення автомобіля Toyota.

Правоохоронці зажадали водія зупиниться, проте останній, проігнорувавши поліцейських, продовжив їхати в напрямку Миколаївської області.

Нагадаємо, що в Миколаєві поліція затримала колишнього народного депутата Олександра Жолобецького.

Як повідомляла Politeka, на Миколаївській трасі відбулася смертельна ДТП.

Також Politeka писала, що під Миколаєвом у ДТП загинув молодий український поліцейський.