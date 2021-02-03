На Тернопільщині син побив батька до півсмерті
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій Національної поліції області.
Правоохоронці встановили, що між 44-річним чоловіком і його батьком пенсіонером виник конфлікт, в результаті якого 70-річного дідуся госпіталізували з численними забоями і перелами ребер. Врятувати його не вдалося.
"Сьогодні вранці з медичного закладу, куди після побоїв був доставлений 70-річного жителя селища Гримайлів надійшло повідомлення про смерть пацієнта. Під час встановлення обставин події, поліцейські з'ясували, що чоловіка побив рідний син", - йдеться в повідомленні.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
"Скільки Бог дасть": 37-річна українка народила 15-го малюка і не збирається зупинятися
Нові кадри пожежі в "Епіцентрі": палій "вирубив" охоронців супермаркету, відео
Осадча показала свій зимовий будинок і розкішну територію по сусідству з Потапом і Каменських: "Сніжить"
У школі на Одещині знайшли тіла людей: трагічні подробиці
Наразі правоохоронці встановлюють його місцезнаходження, адже після скоєного той пішов з дому.
Раніше ми повідомляли, що в Житомирі охоронці одного з магазинів побили чоловіка, який зайшов туди погрітися, і буквально за комір витягли бідолаху на вулицю.
Співробітникам охорони робили зауваження, але ті продовжували застосовувати насильство проти бездомного. На її думку, той зайшов у магазин погрітися, а продавець, очевидно, викликала охорону через його неприємний запах.
Нагадаємо, на Житомирщині в колодязях двох місцевих жителів вода стала гарячою.
Як повідомляла Politeka, люди збунтувалися і штурмують облраду в Житомирі, відео з місця подій.
Також повідомлялося, що у Новоград-Волинському Житомирської області Американський стаффордшир-тер'єр накинувся на пенсіонерку.