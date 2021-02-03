На Тернопільщині син побив батька до півсмерті

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій Національної поліції області.

Правоохоронці встановили, що між 44-річним чоловіком і його батьком пенсіонером виник конфлікт, в результаті якого 70-річного дідуся госпіталізували з численними забоями і перелами ребер. Врятувати його не вдалося.

"Сьогодні вранці з медичного закладу, куди після побоїв був доставлений 70-річного жителя селища Гримайлів надійшло повідомлення про смерть пацієнта. Під час встановлення обставин події, поліцейські з'ясували, що чоловіка побив рідний син", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють його місцезнаходження, адже після скоєного той пішов з дому.







Раніше ми повідомляли, що в Житомирі охоронці одного з магазинів побили чоловіка, який зайшов туди погрітися, і буквально за комір витягли бідолаху на вулицю.

Співробітникам охорони робили зауваження, але ті продовжували застосовувати насильство проти бездомного. На її думку, той зайшов у магазин погрітися, а продавець, очевидно, викликала охорону через його неприємний запах.

Нагадаємо, на Житомирщині в колодязях двох місцевих жителів вода стала гарячою.

Як повідомляла Politeka, люди збунтувалися і штурмують облраду в Житомирі, відео з місця подій.

Також повідомлялося, що у Новоград-Волинському Житомирської області Американський стаффордшир-тер'єр накинувся на пенсіонерку.