На Дніпропетровщині чоловік вбив хворого сина

За інформацією місцевого видання "Днепр Час", трагедія сталася 2 лютого в одному з приватних будинків.

65-річний пенсіонер з села Катещино Томаківського району задушив рідного сина, який страждав від психічного захворювання.

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Намагаючись заспокоїти 33-річного сина, чоловік зв'язав йому руки і перев'язав шию мотузкою.

Потерпілий помер від асфіксії. Відомо, що правоохоронці вже затримали пенсіонера.

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