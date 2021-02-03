На Дніпропетровщині чоловік вбив хворого сина
За інформацією місцевого видання "Днепр Час", трагедія сталася 2 лютого в одному з приватних будинків.
65-річний пенсіонер з села Катещино Томаківського району задушив рідного сина, який страждав від психічного захворювання.
Намагаючись заспокоїти 33-річного сина, чоловік зв'язав йому руки і перев'язав шию мотузкою.
Потерпілий помер від асфіксії. Відомо, що правоохоронці вже затримали пенсіонера.
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