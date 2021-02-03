На Дніпропетровщині чоловік вбив хворого сина

За інформацією місцевого видання "Днепр Час", трагедія сталася 2 лютого в одному з приватних будинків.



65-річний пенсіонер з села Катещино Томаківського району задушив рідного сина, який страждав від психічного захворювання.

Намагаючись заспокоїти 33-річного сина, чоловік зв'язав йому руки і перев'язав шию мотузкою.



Потерпілий помер від асфіксії. Відомо, що правоохоронці вже затримали пенсіонера.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині між 44-річним чоловіком і його батьком-пенсіонером виник конфлікт, в результаті якого 70-річного дідуся госпіталізували з численними забоями і переломами ребер. Врятувати його не вдалося.



Нагадаємо, на Житомирщині в колодязях двох місцевих жителів вода стала гарячою.

Як повідомляла Politeka, люди збунтувалися і штурмують облраду в Житомирі, відео з місця подій.

Також повідомлялося, що у Новоград-Волинському Житомирської області Американський стаффордшир-тер'єр накинувся на пенсіонерку.







