Під час пожежі в інфекційній лікарні в Запоріжжі загинула 26-річна лікар-анастезіолог



Дівчина родом з Кропивницького і тільки в цьому році дівчина переїхала в квартиру в Запоріжжі.



У ніч трагедії вона була на чергуванні.

За кілька днів до трагедії, Ольга опублікувала поетичні рядки на своїй сторінці в соцмережі.

"Не просто бути, не просто споглядати, а перетворитися повністю на слух і розчинитися", — написала Ольга Глива. У коментарях під постом, її словами порахували пророчими.



Судячи зі знімків у соцмережах, Ольга була життєрадісною і вміла відчувати красу навколишнього світу.

Українці були шоковані звісткою із Запорізької лікарні. У мережі з'явилися десятки постів в пам'ять про Ольгу.

"Медицина була її покликанням: Ольга Сергіївна з відзнакою закінчила Запорізький державний медичний університет, блискуче навчалася в інтернатурі, яку закінчила в 2020 році. Попереду було ціле життя, яке молода лікар-анестезіолог планувала присвятити порятунку пацієнтів. Смерть так рано забрала твої мрії і життя. Царство Небесне!".

"Дівчина була родом з Кропивницького, закінчила Запорізький медичний університет. Того дня була в лікарні на нічному чергуванні. Вона до останнього рятувала життя пацієнтів".







Нагадаємо, що масштабна пожежа охопила "Епіцентр", стовп чорного диму видно за кілометри.

Як повідомляла Politeka, трагедія в Запорізькій лікарні, в ДСНС повідомили про вибух.

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