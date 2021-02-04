Під час пожежі в інфекційній лікарні в Запоріжжі загинула 26-річна лікар-анастезіолог
Дівчина родом з Кропивницького і тільки в цьому році дівчина переїхала в квартиру в Запоріжжі.
У ніч трагедії вона була на чергуванні.
За кілька днів до трагедії, Ольга опублікувала поетичні рядки на своїй сторінці в соцмережі.
"Не просто бути, не просто споглядати, а перетворитися повністю на слух і розчинитися", — написала Ольга Глива. У коментарях під постом, її словами порахували пророчими.
Судячи зі знімків у соцмережах, Ольга була життєрадісною і вміла відчувати красу навколишнього світу.
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Українці були шоковані звісткою із Запорізької лікарні. У мережі з'явилися десятки постів в пам'ять про Ольгу.
"Дівчина була родом з Кропивницького, закінчила Запорізький медичний університет. Того дня була в лікарні на нічному чергуванні. Вона до останнього рятувала життя пацієнтів".
Нагадаємо, що масштабна пожежа охопила "Епіцентр", стовп чорного диму видно за кілометри.
Як повідомляла Politeka, трагедія в Запорізькій лікарні, в ДСНС повідомили про вибух.
Також Politeka писала, що страшна пожежа в лікарні Запоріжжя, дані про жертви і кадри трагедії.