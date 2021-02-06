У суботу, 6 лютого неподалік від Мар'їнки, Донецької області, стався вибух невідомого вибухового пристрою, в результаті чого загинуло два українських захисника і ще один отримав поранення

Троє військовослужбовців з особового складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил у Facebook. Від отриманих ран двоє військових загинули на місці, життя третього захисника рятують медики.

У Командуванні Об'єднаних сил висловили глибоке співчуття і співчуття рідним і близьким загиблих солдатів. Третьому ж солдату, за життя якого борються медики, побажали якнайшвидшого одужання.

На місці, де стався інцидент працює керівний склад військової частини та робоча групи військової служби правопорядку. В даний момент обставини трагедії встановлюють експерти.

Крім цього, 6 лютого ще й дії збройних формувань Російської Федерації загрожували життю українських солдатів. Неподалік від Пісків противник здійснив обстріл українських позицій з вогнепальної зброї. В результаті цього обстрілу один з українських військовослужбовців отримав вогнепальне поранення. Його в терміновому порядку доставили до медичного закладу, де йому надали необхідну медичну допомогу.

У прес-службі ООС також заявили, що про ці агресивні дії російсько-окупаційних військ було заявлено представникам ОБСУ за допомогою української сторони Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

У коментарях велика кількість людей висловила співчуття сім'ям загиблим і побажали здоров'я пораненому солдату: "Світла пам'ять загиблим і якнайшвидшого одужання пораненим"; "Світла пам'ять воїнам, які віддали життя за Україну, співчуваю сім'ям. Божої опіки пораненому бійцю і одужання".

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