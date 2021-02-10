Українець збирав гроші на операцію, але через деякий час відправився на відпочинок до Домінікани

Про дивний вчинок хлопця розповіли в "Таблоїді Волині".

Дарій Зажицький з Луцька збирав 50 тисяч доларів на операцію в Туреччині, але взимку його побачили на відпочинку в Домінікані.

За словами 22-річного хлопця, відпочинок йому оплатила бабуся, яка взяла для цього кредит.