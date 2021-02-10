Українець збирав гроші на операцію, але через деякий час відправився на відпочинок до Домінікани
Про дивний вчинок хлопця розповіли в "Таблоїді Волині".
Дарій Зажицький з Луцька збирав 50 тисяч доларів на операцію в Туреччині, але взимку його побачили на відпочинку в Домінікані.
За словами 22-річного хлопця, відпочинок йому оплатила бабуся, яка взяла для цього кредит.
"Не маю бажання зараз давати ніякі коментарі. Нічого нікому не доведеш, не догодиш. Розповідати про мене в новинах теж не потрібно. Але ви вже Як захочете: хочете - покажіть мені з самої г**ного боку, якщо хочете зловити на тому хайп. Якщо ні, то просто закрийте цю тему і ніде не висвітлюйте", - завив хлопець в коментарі виданню.
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Дарій зазначив, що люди не розуміють всі ситуації, і роблять помилкові висновки.
"Трохи в цьому не бачу логіки. У нас дуже черстві люди, менталітет український-гнилий", - поділився хлопець.
У соцмережах він подякував бабусі за подарунок.
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